Oppositiepartij ZorgSaam: “Rijbaankussens niet reglementair geplaatst” Valentijn Dumoulein

10 oktober 2019

14u45 2 Meulebeke Oppositiepartij ZorgSaam wees er in de gemeenteraad op dat verschillende rijbaankussens niet reglementair geplaatst zijn en ook de signalisatie erbij zou niet correct zijn.

“Bepaalde rijbaankussens in Meulebeke beantwoorden niet aan de dubbele vereiste van doeltreffendheid en aanvaardbaarheid”, vertelt gemeenteraadslid Guido Demeyer, de vroeger nog politieagent was. “Ze zijn wettelijk te breed, zowel op de vlakke delen als in de hellingen. De breedte is officieel vastgelegd tussen 1,75 en 1,95 meter. In de Spoorweglaan bedraagt die breedte bijvoorbeeld 3 meter. Dat kan bijzonder gevaarlijk zijn voor motoren, brommers en fietsers. Bij een ongeval kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. Daarom dringen we er op aan dit te herbekijken. Bovendien klopt de signalisatie niet. Nu staan er een blauw bord met witte driehoek en zwarte drempel (F87), maar dat moet een gevarendriehoek met uitroepteken met een blauw onderbord (A51) zijn. “

Rijbaankussens Spoorweglaan onder de loep

Mobiliteitsschepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester) belooft beterschap. “De rijbaankussens in de Spoorweglaan liggen verkeerd en die zouden we moeten draaien. Dat geven we toe. De rijbaankussens in de Karel van Manderstraat en Dwarsstraat zijn echter een ander verhaal. Die zijn hier ooit op de gemeenteraad aangevraagd om de snelheid te verminderen. Als die er niet in de huidige vorm mogen komen, weet ik niet wat voor snelheidsremmende maatregel we daar anders kunnen nemen.”

Burgemeester Verwilst vulde aan. “Ik ga ervanuit dat als een leverancier zo’n drempel maakt, die conform de wetgeving is. Die moet ook aan alle veiligheidsnormen voldoen. We gaan de situatie in de Spoorweglaan alvast verder onderzoeken.”