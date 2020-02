Oppositie hekelt dat gemeente keuken in kasteel Ter Borcht betaalt Valentijn Dumoulein

13u48 0 Meulebeke Eens de renovatie van kasteel Ter Borcht achter de rug is, zou de gemeente er graag een horecazaak in onder brengen. In het meerjarenplan is 250.000 euro opgenomen voor de plaatsing van een keuken, maar oppositiepartij N-VA stelt zich daar vragen bij.

“Is de plaatsing van zo’n keuken niet eerder persoonsgebonden?”, vraagt N-VA-fractieleider Benedikt Van Staen zich af. “Wie er een zaak opstart, is toch ook verantwoordelijk voor de keuken? En wat als een overnemer zijn keuken anders wil inrichten?”

Terugverdieneffect

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) deed al inspiratie op bij enkele bezoeken aan andere kastelen en zegt dat zelf de keuken plaatsen de beste optie is. “De concessiehouder is namelijk geen eigenaar van het kasteel. De formule die we hanteren, is dat die de prijs van de keuken mee in de huurprijs betaalt. Zo is de keuken in vijftien jaar terug verdiend. Is er een andere restaurateur die wil overnemen, dan neemt die de afbetaling van de keuken over in de huurprijs. Zonder horecazaak zou het kasteel tachtig procent van de tijd leeg staan en dat zou zonde zijn van de grote renovatiekosten die we er nu in pompen.”

De oppositie blijft kritisch. “Dit lijkt me een operatie waaraan we uiteindelijk onze broek zullen scheuren”, meent Peter D’Haeyere (onafhankelijk).