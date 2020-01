Exclusief voor abonnees Ophaalrondes afval wijzigen in februari Valentijn Dumoulein

28 januari 2020

12u31 3 Meulebeke Afvalintercommunale IVIO start op 1 februari met een reeks nieuwe ophaalrondes voor het afval in verschillende gemeentes. Nieuwe straten, gewijzigde verkeerssituaties en optimalisaties van de rondes leiden tot de herschikking.

In Meulebeke zijn er twee ophaalrondes. Welke voor uw straat van toepassing is kan u via de site van IVIO checken. Voor ronde 1 wijzigt de ophaling van het afval van dinsdag naar maandag. De tweewekelijkse ophaling van PMD-zakken verhuist naar woensdag.

