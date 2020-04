Ook Tabakommegang en junikermis geschrapt Valentijn Dumoulein

28 april 2020

12u37 0 Meulebeke Nadat Meulebeke gisteren al de Berenfeesten van de kalender schrapte, volgen nu ook de Tabakommegang en junikermis. Het gemeentebestuur heeft alle activiteiten tot en met 31 augustus geannuleerd.

Dit betekent dat onder meer het kermisweekend van 5 juni, de Berenfeesten van 5 juli en Tabakommegang in het weekend van 26 juli van dit jaar niet plaatsvinden. “Binnen die context van minimaal anderhalve meter afstand houden, is beslist dat ook alle andere georganiseerde recreatieve, sportieve en culturele activiteiten tot nader order zijn opgeschort, ongeacht hun omvang”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “ Het is immers praktisch en logistiek onmogelijk om die essentiële afstandsregel georganiseerd te krijgen, laat staan te garanderen. Daardoor ziet het gemeentebestuur zich genoodzaakt om tot deze maatregel over te gaan.

Van zodra de situatie verandert, zullen de gemeentelijke communicatiekanalen daarover passend en tijdig berichten.