Ook Meulebeke en Ingelmunster geven negatief advies over Ventilus-project: “Traject via waterwegen of ondergronds is beter” Valentijn Dumoulein

20 juni 2019

12u12

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Het protest rond het Ventilus-hoogspanningsproject door onze provincie blijft groeien. Een van de mogelijke scenario’s is dat de hoogspanningskabels via Ardooie en Pittem over Meulebeeks en Ingelmunsters grondgebied naar het transformatiestation op de grens van Izegem en Lendelede loopt. Ook Meulebeke en Ingelmunster adviseren nu negatief.

Er zijn vier mogelijke pistes waarbij de hoogspanningslijn vanuit Ardooie Izegem binnen komt. Een van die tracés loopt deels over Meulebeeks en Ingelmunsters grondgebied. “Daarom werden ook wij om advies gevraagd”, vertelt de Meulebeekse burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Ook wij zullen negatief adviseren. We zijn niet tegen het project – om duurzame elektriciteit te krijgen, moet die lijn er nu eenmaal komen – maar pleiten wel voor een ondergronds alternatief. Dat zullen we ook suggereren in het advies aan Elia.”

“Spijtig manoeuvre”

De Meulebeekse burgemeester is net als zijn Ardooise en Izegemse collega’s verbaasd dat zes andere collega’s zich verenigd hebben in hun protest zonder hen aan te spreken. “Ze hebben onze mening nooit gevraagd en ik vind hun manoeuvre dan ook spijtig. Samen staan we sterk en zo zouden we dat ook in dit dossier moeten aanpakken. Aanvankelijk zou er een infomarkt op ’t Veld (op de grens van Meulebeke en Ardooie, nvdr) gehouden worden, maar op vraag van de Ardooise burgemeester is die verplaatst naar een grotere locatie in zijn gemeente. Daar konden ook Meulebekenaars met vragen terecht.”

Natuurlijke wegen

Burgemeester Kurt Windels van Ingelmunster bevestigt dat ook zijn gemeente negatief advies geeft. “Het protest is te groot”, meent hij. “Tracé 1 zou nadelig zijn voor Ingelmunster zijn. We geven er de voorkeur aan dat het traject natuurlijke (water)wegen zou volgen. Zo moet de lijn ook het minst door woongebied trekken.”

In Izegem komt de kwestie vanavond op de Commissie Openbare Werken & Mobiliteit.