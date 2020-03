Ook dat nog: een half miljoen euro extra kosten voor nieuwe brug en inkokering Devebeek Valentijn Dumoulein

12 maart 2020

16u08 0 Meulebeke Nog voor het meerjarenplan werd afgekeurd kondigde burgemeester Verwilst aan dat er door omstandigheden een half miljoen euro extra investeringen in moeten opgenomen worden. Grootste hap uit het budget is voorzien voor een nieuwe brug die de Ter Borchtlaan met het kasteel verbindt.

“Aanvankelijk ging er een nieuwe brug aan de ingang van kasteel Ter Borcht moeten komen omdat de oudere niet meer stabiel is”, zegt de burgemeester. “De kostprijs wordt echter geraamd op 425.000 euro en dat is ons te duur. Bovendien zou het zelfs met een nieuwe brug op die locatie niet mogelijk zijn om daar brandweerwagens te laten passeren. Daarom voorzien we een alternatief. We waren sowieso van plan een voetgangersbrug aan te leggen die de Ter Borchtlaan met het kasteel verbindt en nu gaan we die gewoon breder en sterker maken, zodat ook hulpdiensten en leveranciers via die weg het kasteel kunnen bereiken. Zo hebben we de prijs tot 325.000 euro kunnen beperken. Er komt ook 15.000 euro bij voor infrastructuurwerken aan de nieuwe hondenweide en de factuur voor het fietspad in de Pittemstraat verhoogt met 200.000 euro omdat de uitbreiding van de inkokering van de Devebeek toch voor onze rekening en niet die van de provincie zal zijn.”