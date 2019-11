Onthaalouders kunnen cursus reanimatie volgen Valentijn Dumoulein

12 november 2019

Onthaalouders krijgen via het Lokaal Overleg Kinderopvang in Meulebeke de kans om een gratis opleiding reanimatie en werken met een AED-toestel te volgen. Die cursus vindt plaats op zaterdag 23 november van 9 tot 12 uur in sporthal Ter Borcht. Inschrijven via kinderopvang@meulebeke.be tegen ten laatste zondag 17 november.