Onteigeningen nodig voor werken aan schoolomgeving ‘t Veld Valentijn Dumoulein

04 mei 2020

10u42 0 Meulebeke Voor aanpassingswerken in de schoolomgeving aan Sint-Antonius en ’t Veld in Meulebeke zullen er toch een dertigtal onteigeningen nodig zijn. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) in een antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA).

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) wil de schoolomgeving er aanpassen en de Bruggesteenweg (N50) herinrichten. De onteigeningen zouden nodig zijn in het deel tussen de Elbestraat en Maeneghemstraat. Een verdere studie is nodig om het precieze aantal onteingeningen te bepalen, maar het kabinet Peeters schat ze voorlopig op een dertigtal. Ze zijn nodig om er vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen. Bij de werken wordt ook het zebrapad aan de Vijverdamstraat verplaatst naar de Bruggesteenweg over het kruispunt met de Drie Rozendreef en de Elbestraat.