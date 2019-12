Online protest tegen plannen voor autoluwe Markt Valentijn Dumoulein

13 december 2019

15u26 2 Meulebeke De plannen voor een autoluwe Markt lokken flink wat reacties uit. Online is de protestpagina ‘Laat de markt van Meulebeke zoals hij is’ opgedoken.

Het meerjarenplan ligt op 18 december ter stemming voor op de gemeenteraad. Een van de projecten die de Lijst van de Burgemeester wil realiseren, is een autoluwe markt. In die visie is er geen doorgaand verkeer in de Kerkstraat richting Markt, maar draaien wagens net voor de kerk links af. Er komen wel verzinkbare paaltjes. Zo wil het bestuur een autoluwe markt creëren, waar bijvoorbeeld markt- en kermiskramers kunnen staan. Bij grote evenementen en parkeernood zou de Markt tijdelijk voor wagens kunnen opengesteld worden.

De plannen wekken nu al onrust op. Getuige daarvan de Facebookpagina ‘Laat de Markt van Meulebeke zoals hij is’. “Ik zag online veel misnoegde reacties en besloot de groep op te richten”, zegt de initiatiefnemer, die liever anoniem blijft. “Zelf ben ik geen voorstander, maar ook die mogen zich lid maken van de pagina. De bedoeling is een gezond debat rond de kwestie op gang brengen.” De pagina telt momenteel al 120 leden.