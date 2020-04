Onbespeelbare voetbalvelden eerder aangepakt door coronacrisis Valentijn Dumoulein

20 april 2020

13u23 0 Meulebeke Door de coronacrisis heeft de gemeente Meulebeke besloten de voetbalvelden op domein Ter Borcht eerder in te zaaien. Door de overvloedige regen in januari en februari waren ze drassig en praktisch onbespeelbaar geworden.

Net voor de coronacrisis viel er dagen aan een stuk regen uit de lucht. Daarna volgde een lange periode van droogte. De voetbalvelden op domein Ter Borcht lagen er daardoor drassig bij en er werden een paar weken op rij trainingen van KFC Meulebeke afgelast omdat de velden praktisch onbespeelbaar waren. “Er waren al langer plannen om de velden opnieuw in te zaaien, maar nu alles stil ligt door de coronacrisis hebben we besloten dit drie weken eerder te doen”, zegt groenschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “We gaan de vier oefenvelden en het hoofdterrein opnieuw inzaaien.”

Er is al langer vraag naar een kunstgrasveld op Ter Borcht, maar die investering is niet opgenomen in het meerjarenplan.