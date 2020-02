Onafhankelijken doen gezamenlijk voorstel voor nieuw meerjarenplan Valentijn Dumoulein

21 februari 2020

15u52 0 Meulebeke De onafhankelijke gemeenteraadsleden van Meulebeke hebben de krachten gebundeld en lanceren amen een nieuw voorstel voor het nog altijd niet goedgekeurde meerjarenplan.

Op de vorige gemeenteraad bleek een discussie over het gecontesteerde plan na maanden van geruzie plots weer mogelijk, waardoor op zijn minst de indruk ontstond dat er een oplossing in zicht is. Het plan komt op 11 maart weer op de agenda van de gemeenteraad. De onafhankelijke raadsleden Bert Verdru, Lieve Germonprez, Peter D’Haeyere, Mouna Belkadi en Nele Gelaude pleiten voor een werkingsbudget voor de komende jaren. “Aangevuld met investeringen die in 2020 dringend moeten gebeuren en die in aanmerking komen voor subsidie”, zegt Verdru. “We denken daarbij aan de werken in de Gent- en Pittemstraat. Wat exploitatie betreft, willen we de werking van de gemeentelijke diensten verder ondersteunen en we verwachten ook dat alle domeinen uit de gewone dienst met ons worden doorgenomen.”

Op basis van de op de vorige raad ontvangen info willen de onafhankelijken zich verder informeren. “En in overleg gaan” vult Bert aan. “Na deze overlegmomenten kan dit resulteren in een aangepast meerjarenplan. We willen dat alle projecten of investeringen passen in een lange termijnvisie en dat deze op basis van inspraak tot stand komen.”

