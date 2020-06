Onafhankelijken dienen klacht in rond grondwerken op domein Ter Borcht Valentijn Dumoulein

11 juni 2020

16u29 0 Meulebeke Onafhankelijk gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru heeft met zijn fractie klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent grondwerken op recreatiedomein Ter Borcht. Een aannemer schiep daar recent gratis aarde voor de uitbreiding van het domein. De onafhankelijken willen documenten die dat bewijzen. Of hoe de interne oorlog nog steeds woedt.

Ter Borcht breidt met twee hectare uit. Daarmee hebben recreanten niet alleen meer wandel- en ravotruimte, maar kunnen ook sportievelingen er tijdens het BK Veldrijden in januari 2021 gebruik van maken. Bert Verdru en Lieve Germonprez onthielden zich indertijd bij de stemming over het agendapunt met de gedachte dat er eerst een beleidsplan moest zijn vooraleer de gemeente actie ondernam. Nu dient hun fractie ook klacht in omdat ze wil weten hoe die werken gefinancierd zijn, in tijden waarin alle extra kosten voor de gemeenteraad moeten komen.

Juridische kosten

“Het is een vraag naar meer info en documenten omtrent die transactie”, verduidelijkt Bert Verdru. “Als het klopt wat de burgemeester beweert en die grond is gratis aangevoerd, dan volstaat het voor de gemeente om de nodige documenten op te sturen. We merken echter dat er 1.200 euro kosten voor juridisch advies in dit dossier op de gemeenteraad komen en we stellen ons daar vragen bij. Als er geen fouten gemaakt zijn, dan heb je toch ook geen bijstand van een advocaat nodig? De belastingbetaler dient hier niet voor op te draaien.”

Vergrootglas

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) vindt dat hij recht in zijn schoenen staat. “Ik heb het recht om juridische bijstand in dit dossier te vragen”, reageert hij. “Uw fractie probeert via dergelijke manoeuvres de gemeente onstabiel te maken. Jullie zitten met een vergrootglas op alles te kijken zodat er zeker geen extra werken dan begroot worden uitgevoerd. Jullie liggen op de loer en ik wil niet in een valkuil lopen. Daarom laat ik me juridisch goed omringen. We gaan de nodige documenten opsturen en als er nood aan is komt er zeker juridische bijstand. Moesten jullie flexibeler zijn en meewerken ging zoiets niet nodig geweest zijn.”