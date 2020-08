Omstreden meerjarenplan kost 1,2 miljoen euro meer Valentijn Dumoulein

24 augustus 2020

11u58 0 Meulebeke Het fel betwiste meerjarenplan van Meulebeke zal duurder uitvallen dan aanvankelijk gedacht. Er komen enkele bruggen bij aan kasteel Ter Borcht en ook het herstel van de boordstenen in het zwembad is erbij gerekend. Grootste kost is echter het onvoorziene behoud van twee werknemers.

“Twee personeelsleden zouden normaal de overstap maken van Ter Deeve naar het private rusthuis De Zonnewende”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst. “Door omstandigheden ging dat echter niet door. Dat betekent dat we tegen een extra kost van 587.000 euro aankijken nu we ze nog even zelf aan het werk moeten houden. Ook de toevoeging van twee bruggen voor de veiligheidsdiensten en bezoekers aan kasteel Ter Borcht kost extra geld, net als de noodgedwongen overwelving van een stukje walgracht. Een verplichting van de dienst Erfgoed die ons 120.000 euro kost. Het zwembad heeft ook nieuwe boordstenen nodig, goed voor nog eens 15.000 euro.”

Meevallers

Er zijn ook een paar kleine meevallers. “Zo zal de aannemer die gratis grondwerken voor de uitbreiding van ons recreatiedomein uitvoerde op eigen kosten enkele oude barakken langs de looppiste op Ter Borcht slopen. Dat bespaart ons 15.000 euro.” Op de Mandelwijk komen ook extra parkeerplaatsen en groenvoorzieningen bij, net als een nieuwe waterpomp voor de groendienst. Er is ook wat extra budget voor de aanleg van trage wegen en een terras van kunstgras voor de kinderopvang.

“Concreet betekent dit dat we nog eens 1,2 miljoen extra moeten lenen bovenop de 10 miljoen euro die al voorzien was”, zegt de burgemeester. De kwestie is koren op de molen van de onafhankelijken, die al langer hekelen dat Meulebeke zijn schuldenlast dringend onder controle moet krijgen. Oppositiepartij ZorgSaam ziet het pragmatischer. “Vroeger was er een hogere rente, waren er ook hoge schulden en toch is alles goed gekomen. Ook nu zal dit gebeuren”, meent Rik Priem. “Al zijn we het er niet mee akkoord dat de exploitatiekosten onverwacht zo stijgen.” Financiënschepen Paul Demeulemeester houdt vol dat er een strak afbetaalregime is voorzien en dat Meulebeke de kosten wel aan kan.