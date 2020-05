Ommegangdreef dicht door werken CDR

23 mei 2020

13u52 0

Van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei worden er werken uitgevoerd in opdracht van Dumobil NV in de Ommegangsdreef ter hoogte van huisnummers 34-36. De doorgang wordt er volledig onderbroken voor het verwijderen van een verkeersdrempel, plaatsen van een nieuwe verkeersdrempel op een andere plaats en asfalteringswerken. Plaatselijk verkeer is toegelaten behalve op de dag van de asfaltering. Er wordt een omleiding voorzien via de Vuilputstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Oostrozebekestraat en omgekeerd.