Okra Meulebeke lanceert reeks fotozoektochten Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

10u41 0 Meulebeke De Meulebeekse Okra-afdeling organiseert al voor het derde jaar op rij een reeks fotozoektochten. Die lopen in juni, juli, augustus en september, maar inschrijven kan al vanaf mei.

De eerste zoektocht omvat vier kilometer door het centrum, met vertrek aan rusthuis De Zonnewende. Een tweede tocht is acht kilometer lang en doorkruist Meulebeke met de nodige rustplaatsen, met vertrek aan het gemeentehuis. De derde zoektocht is er eentje met de fiets. Die is 42 kilometer en passeert langs zes locaties. De opdracht is om bij elke tocht 27 foto’s te vinden vanaf de startplaats. “Zeker in deze coronatijden is dit een uitstekend tijdverdrijf”, zegt Willy Madou van Okra. “Door het virus zijn de deelnameformuleren online te verkrijgen na inschrijving op www.okra.be of via eric.neirinck@outlook.com.