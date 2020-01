Okay halfjaar dicht: supermarkt krijgt nieuwbouw Valentijn Dumoulein

08 januari 2020

14u36 0 Meulebeke Supermarkt Okay in de Astridlaan gaat vanaf midden februari een halfjaar dicht voor ingrijpende verbouwingswerken. De bestaande vestiging en een aanpalende loods verdwijnen onder de sloophamer en er komt een nieuwbouw.

“Het huidige gebouw werd al eens verbouwd en nog eens renoveren bleek moeilijk”, legt Hanne Poppe van de Colruyt Groep, waartoe Okay behoort, uit. “Het gebouw was niet meer in ideale staat en bovendien te laag voor onze normen. Door het succes van de winkel in Meulebeke kiezen we daarom voor een nieuwbouw en we breiden het aanbod meteen uit.”

Duurzaam

De zaak zal ook aan de nieuwe duurzaamheids- en milieunormen voldoen. “Zo zal er geen nieuwe verwarmingsketel in de zaak zijn, maar gebruiken we de restwarmte van onze koelinstallatie om die te verwarmen”, klinkt het. “Onze CO2-uitstoot zal daarmee negentig procent lager liggen dan bij gebruik van een normale verwarmingsketel. We voorzien er ook ledverlichting. De verkoopsoppervlakte van de supermarkt stijgt ook van 400 naar 650 m².

De laatste verkoopdag is 1 februari. “De werken starten midden februari, met de bedoeling om rond eind juli weer open te gaan”, weet Hanne. “De medewerkers gaan ondertussen in diverse andere winkels van de groep aan de slag. Klanten kunnen we verwijzen naar onder meerde Colruyt in Oostrozebeke en Izegem en de Okay in Tielt of Pittem.”