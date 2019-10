Ochtendwandeling in Ter Borcht voor Week van het Bos Valentijn Dumoulein

01 oktober 2019

13u50 0 Meulebeke Naar aanleiding van de Week van het Bos vindt op zondag 20 oktober vanaf 7.30 uur een ochtendwandeling plaats in recreatiedomein Ter Borcht in Meulebeke.

De milieuraad leidt dauwtrippers rond voor een wandeling van vijf kilometer. Een uurtje later is er een gezinsontbijt op speelterrein Robinsoneiland. Ontbijtpakketten bestellen kan tegen 13 oktober. Eigen ontbijtkoeken van thuis mee brengen mag ook. Om 9.30 uur volgt een geleide natuurwandeling in het nabijgelegen Kapelle- en Kabouterbos. De wandelingen zijn gratis. Het ontbijtpakket is betalend. Info en inschrijven op www.meulebeke.be of 051/48.80.80.