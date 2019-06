Nieuwe speeltoestellen pas eind augustus geinstalleerd. N-VA: “Veel te laat actie ondernomen” VDI

19 juni 2019

14u01

Bron: VDI 0 Meulebeke Er zijn recent enkele speeltoestellen op speelplein ’t Ravotterke langs de Kapellestraat weg gehaald omdat te verouderd waren. De gemeente voorziet één nieuw speeltoestel van 25.000 euro, maar dat zou pas ergens eind augustus geleverd worden. Oppositiepartij N-VA hekelt de ‘late’ actie en het gebrek aan inspraak.

“Er zijn schommels, twee glijbanen en een klimtouw verdwenen”, vertelt N-VA-raadslid Machteld Vanhee. “De speeltuigen die nog aanwezig zijn, kunnen we ook al wat verouderd noemen. Een aantal toestellen werd afgekeurd en verwijderd en we krijgen dus dat ene nieuw toestel dat zich vooral op oudere kinderen richt. Ze zullen er volgens de jeugdschepen echter nog een achttal weken op moeten wachten. Veel te laat. Pas eind augustus kunnen ze er op spelen. De levertijd is twaalf weken, waaruit we kunnen besluiten dat het bestuur veel te laat actie heeft ondernomen. Veel kinderen en hun ouders zullen deze zomer dan ook teleurgesteld zijn. Er werd spijtig genoeg ook opnieuw geen inspraak aan de kinderen gegeven over de keuze van het toestel. Ook de jeugdraad kon geen inbreng doen.”