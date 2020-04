Nieuwe data voor eerste communies en vormsels in Meulebeke geprikt Valentijn Dumoulein

01 april 2020

Het Bisdom van Brugge heeft beslist dat de vormsels of eerste communies door de coronacrisis naar volgend schooljaar verhuizen. De Meulebeekse federatie prikte zopas de nieuwe data voor de eerste communies en vormsels.

De eerste communies vinden plaats op zaterdag 19 september om 14 uur voor de Paanders (Onbevlekt Hart van Maria), op zondag 20 september om 10.30 uur uur voor Sint-Amandus, op zaterdag 10 oktober om 14 uur voor Marialoop (OLV-Vrouw Bezoeking) en op zaterdag 17 oktober om 140.30 uur op ’t Veld (Sint-Antonius van Padua)

De vormelingen van Sint-Amandus zullen gevormd worden op zaterdag 26 september om 14.30 uur en die van Marialoop in de kerk van OLV-Vrouw Bezoeking en Sint-Leo dezelfde dag om 17 uur. Op zaterdag 3 oktober is het om 14.30 uur de beurt aan de kinderen van de Sint-Antonius van Paduakerk op ’t Veld en op zondag 4 oktober komen om 10 uur de vormelingen op de Paanders in de Onbevlekt Hart van Maria-kerk aan bod.