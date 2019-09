Nieuw fusierusthuis Zonnewende in laatste rechte lijn naar opening: “Som is zoveel groter dan de delen” SVR

24 september 2019

16u41 41 Meulebeke Het nieuwe rusthuis Zonnewende, het resultaat van een fusie tussen Sint-Vincentius en Ter Deeve, zal op 5 november in gebruik worden genomen. Twee maanden vroeger dan gepland zullen 155 bewoners en 145 medewerkers hun intrek kunnen nemen in de nieuwe gebouwen in de Karel van Manderstraat.

Werklieden leggen de laatste hand aan de afwerking van het gebouw en ondertussen is ook de verhuisplanning opgesteld. Dinsdagnamiddag werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en woonzorggroep GVO ondertekend. “We hebben een lange weg afgelegd”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Maar nu zijn we klaar voor de toekomst. Tot 2025 zal het aantal zestigplussers in onze gemeente met 24 procent stijgen. Bij de tachtigplussers gaat het om 20 procent. Met dit nieuwe rusthuis kunnen we voor verschillende zorgnoden een oplossing bieden.”

Rustgevende omgeving

De nieuwe gebouwen - met een kostenplaatje van 21 miljoen euro - bestaan uit twee vleugels, opgedeeld in leefgroepen waar telkens tien tot vijftien bewoners samen leven. In totaal zijn er 150 bedden - het oude OCMW-rusthuis Ter Deeve had er 44, Sint-Vincentius had er 106 - waarvan vijf kamers voor echtparen met een zorgbehoevende partner. Dat laatste is nieuw in de regio. “Qua architectuur en inrichting hebben we het concept ‘healing environment’ toegepast”, legt directeur Mieke Van Acker uit. “Dankzij natuurelementen in het interieur en het gebruik van zachte, oriënterende kleuren creëren we een positieve en rustgevende omgeving. Verder hebben we in de gebouwen ook binnentuinen en terrassen aangelegd, net als een wandelpad rond het gebouw.”

Plaats voor Mivalti en 100 assistentiewoningen

Het gebouw van Sint-Vincentius in de Bonestraat werd ondertussen verkocht aan een groep ontwikkelaars. In de plaats komen appartementen en woningen. Het deel van het gebouw waar nu nog kortverblijf wordt georganiseerd, zal op termijn gebruikt worden als woning voor jongeren door het Tieltse centrum voor mensen met een beperking Mivalti. De gebouwen van Ter Deeve worden dan weer ingeschakeld als assistentiewoningen. “De 44 kamers van het rusthuis zullen verbouwd worden tot negentien assistentiewoningen, terwijl er op hetzelfde terrein nog eens tachtig extra assistentiewoningen zullen bijkomen, waarvan 34 van De Mandel”, weet burgemeester Dirk Verwilst.

Zowel de bewoners van de assistentiewoningen als de bewoners van de appartementen zullen een beroep kunnen doen op de diensten van Zonnewende. “De som is zoveel groter dan de delen ooit waren”, verwoordt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman van woonzorggroep GVO het. “Vroeger hadden we een gespreide slagorde, maar door de krachten te bundelen, kunnen we een enorm scala aan diensten aanbieden. Zo beschikken we ook over een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf, is er een Infopunt Dementie, maaltijdzorg, zorgcoaching en een bewegingsprogramma voor 55-plussers uit Meulebeke.”

Dagprijs gestegen

De dagprijs van het nieuwe rusthuis is voor nieuwe bewoners vastgelegd op 65 euro, wat na aftrek van een infrastructuurkorting van de overheid uiteindelijk op 59,89 euro komt. Voor de bewoners zal de dagprijs geleidelijk aangepast worden, al zat er tussen de huidige dagprijs van Ter Deeve en die van Sint-Vincentius een euro verschil. Dat verschil compenseert de gemeente. “Per bewoner passen we 1,08 euro per dag bij”, legt Verwilst uit. “In totaal komt dat op zestienduizend euro per jaar, al zal dat scenario uitdoven naarmate er meer nieuwe bewoners bij komen.”