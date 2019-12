Nancy van start met ‘geurenzaak’ Briez Valentijn Dumoulein

28 december 2019

15u27 0 Meulebeke In de Spoorweglaan 44 is Nancy Vandecaveye met haar nieuwe speciaalzaak Briez van start gegaan. Ze verkoopt er onder andere geurkaarsen en -sticks en verschillende accessoires.

Met Briez maakt Nancy een toch wel opmerkelijke carrièreswitch. “Sinds 1994 verkoop ik snoepartikelen en tot juni 2018 verkocht ik die ook vijf jaar in mijn eigen winkel De Zoete Inval”, zegt ze. “Ik vond het echter tijd voor totaal iets anders en wilde letterlijk en figuurlijk een nieuwe bries doen waaien. Vandaar ook de naam van mijn nieuwe zaak.” Briez staat volgens Nancy voor duurzaam, 100 procent natuurlijk en familiaal. “Je wordt hier ondergedompeld in een natuurlijk en puur geurenavontuur”, vertelt ze. “Onze geurkaarsen zijn gemaakt van natuurlijke suikers en bevatten geen alcohol. Dat betekent dat ze minder snel verdampen en veel langer mee gaan. Bovendien lokken ze ook geen allergische reacties uit. De geursticks bestaan dan weer uit fiber waardoor de geur zalig wordt verspreid.” Het gamma geuren verandert regelmatig. Nancy zal met haar gamma ook op verschillende beurzen te vinden zijn.

Briez is enkel op bepaalde tijdstippen open, maar die kan je ruim op voorhand terugvinden op de gelijknamige Facebookpagina. Er zijn nog eindejaarsverkoopsdagen op maandag 30 december van 13.30 tot 17 uur en op dinsdag 31 december van 10 tot 17 uur. Briez is ook open op 3 en 4 januari van 13.30 tot 17 uur. Meer info: 0477/40.67.32 of info@briez.be.