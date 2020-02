Nacht van de Geschiedenis focust op ‘nieuwe buren’, van migranten tot UFO’s Valentijn Dumoulein

06 februari 2020

16u25 0 Meulebeke Davidsfonds pakt op 10 maart opnieuw uit met de Nacht van de Geschiedenis. Dit keer staat alles in het teken van het thema ‘nieuwe buren’ en dat begrip neemt de lokale afdeling heel ruim. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere migratie en UFO’s.

De culturele vereniging presenteert die avond een drieluik. Ze werkte het programma uit met heemkring Mulenbeca. “Als eerste focussen we op het feit dat de eerste Turkse Meulebekenaren veertig jaar geleden in onze gemeente neerstreken”, zegt voorzitter Filip De Clerck. “Ze groeiden uit van gastarbeiders tot gewaardeerde medeburgers. Ze waren de pioniers van de verkleuring in onze gemeente.”

Mohamed El Bachari

Daarnaast ontvangt Davidsfond die avond ook de Brusselse priester met West-Vlaamse roots Daniël Alliet. Hij startte in de hoofdstad talrijke sociale projecten op en asielzoekers zijn welkom in de Begijnhofkerk. Hij krijgt Mohamed El Bachari aan zijn zijde, de man die zijn vrouw bij de terreuraanslagen in Brussel verloor. Samen getuigen zij en blikken ze vooruit op de wijsheid die we vandaag moeten weten.

UFO-meldpunt

Als derde onderwerp die avond gaat het over ‘nieuwe buren’ uit de ruimte. Meulebekenaar Frederick Delaere komt vertellen over het Belgisch UFO-meldpunt dat hij oprichtte.

De avond start om 19.30 uur en gaat door op locatie in de Paandersschool in de Paandersstraat 49. Vooraf inschrijven via declerck.filip@skynet.be of www.meulebeke.davidsfonds.be en 051/48.52.79. Leden betalen 8 euro, anderen 10 euro.