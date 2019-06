Exclusief voor abonnees Na tragisch quad-ongeval moest Hanne alles opnieuw leren, nu heeft ze een eigen boek geschreven VDI

18 juni 2019

11u20

Bron: VDI 11 Meulebeke Ze moest na een ongeval met een quad zowat alles opnieuw leren, maar acht jaar later toont Hanne Delmotte (21) aan dat opgeven niet in haar woordenboek staat. De jongedame hield er een hersenletsel aan over en er volgde een lange revalidatie, maar met ‘Pluisjes in de wind’ heeft ze nu haar eerste boek geschreven.

Op 1 april 2011 had Hanne er net haar examen Frans op zitten en om zich te ontspannen ging ze een ritje op de quad maken, met jongere broer Robbe achterop. “Door verstrooidheid of een verkeerd manoeuvre kwam ze met een smak tegen een paal terecht”, vertellen mama Karin Baekelandt en papa Steven Delmotte. “Ze was er zo erg aan toe dat de spoedarts haar zelfs moest reanimeren. Ze is toen naar het UZ van Gent overgebracht, waar ze nog twee maand in coma heeft gelegen.” De tol van het ongeval was hoog. De hersenstam van Hanne bleek beschadigd. “Het kwam er op neer dat ze alles van nul af aan opnieuw moest leren, van praten en wandelen, tot lezen en schrijven. Ze heeft al heel wat vooruitgang geboekt. De artsen zeiden eerst dat ze aan haar rolstoel gekluisterd zou blijven, maar nu kan ze met wat hulp toch al korte afstanden wandelen. Op aanraden van haar oma zijn we naar Lourdes geweest en het is daar ze dat ze opnieuw haar eerste stappen heeft gezet.”

