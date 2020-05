Na de berenjacht kan je nu in Meulebeke op pad met het raamverhaal CDR

23 mei 2020

14u03 0

De Meulebeekse bibliotheek pakt uit met een vervolg op de berenjacht. In de berengemeente kan je voortaan tijdens een ontspannende wandeling een raamverhaal ontdekken en voorlezen aan de kinderen. Het eerste verhaal draait rond het thema verkeer en samen met Anna en haar mama leer je er onderweg alles over. Het raamverhaal is een wandeling van ongeveer 1,8 km doorheen het centrum van de Meulebeke die start en eindigt aan de ingang van de bibliotheek in de Karel van Manderstraat. Van op dit punt ga je op zoek nar ramen of vitrines of ramen met een prent en een tekst die je kan (voorlezen). Onderweg kan je als ouder de kinderen ook de aandachtspunten in het verkeer tonen. Afgedrukte bundeltjes met de route en uitleg kan je terugvinden onder het afdak aan de ingang van zaal ‘De Bottelarij’. Dit zolang de voorraad strekt. De bundel is ook hier te vinden.