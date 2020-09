Na Amerika en Oceanië neemt reporter Wouter Deboot je mee dwars door… Meulebeke Valentijn Dumoulein

04 september 2020

16u34 0 Meulebeke Hij fietste voor Iedereen Beroemd al dwars door Amerika en Oceanië, maar voor zijn nieuwste project zoekt Wouter Deboot het dichter bij huis. De VRT-reporter keerde terug naar zijn geboortedorp Meulebeke om er een route uit te stippelen die iedereen straks zelf kan ontdekken. Op elf locaties komen infoborden die verwijzen naar zijn reis door Australië en Nieuw-Zeeland.

Aandachtige kijkers konden het voorbije tv-seizoen elke maandagavond in Iedereen Beroemd de tocht van Wouter door Oceanië volgen. Hij fietste van Darwin in het noorden van Australië naar het uiterste puntje van Nieuw-Zeeland. Onderweg sprokkelde hij opvallende verhalen. In juni volgde er een compilatie in de reeks Dwars door Oceanië. Twee jaar eerder deed hij al eens hetzelfde, toen hij met zijn stalen ros door de Verenigde Staten trok. Op vraag van het gemeentebestuur zoekt de reporter het dit keer dichter bij huis. Samen met de dienst Vrije Tijd stippelde hij een route door Meulebeke en zijn deelgemeentes uit. Onderweg staan infoborden die een vergelijking maken tussen locaties uit de Berengemeente en plaatsen die hij op zijn reizen bezocht.

Ik ben graag in Meulebeke en ik ben dan ook blij dat ik iets voor mijn geboortedorp kan terugdoen.” Wouter Deboot

Vergelijkingen tussen Oceanië en Meulebeke

“Het idee voor een samenwerking met Wouter ontstond toen we in het kader van het provinciale project ‘Ik zomer West-Vlaams’ enkele denkpistes aan het uitwerken waren”, zegt Lore Beernaert van de dienst Vrije Tijd. “We willen de mensen van Meulebeke de reis van Wouter laten meebeleven maar telkens gekoppeld aan iets tastbaars uit eigen gemeente. Door bijvoorbeeld de outback van Australië op contrasterende manier te vergelijken met een akker in Meulebeke. Door middel van reisverhalen en anekdotes brengen we zijn avontuur in Oceanië toch een beetje dichterbij.”

Elf locaties

De reporter zelf was meteen enthousiast om nog eens iets in en voor zijn geboortedorp te kunnen doen. “Ik ben iemand die zijn wortels niet verloochent”, zegt hij. “Ik heb hier op school gezeten, voetbal gespeeld en bij boeren op het land gewerkt en zelfs mijn eerste lief gehad”, grapt hij. Ik ben graag in Meulebeke en ik ben dan ook blij dat ik iets voor mijn geboortedorp kan terugdoen.”

Samen met de gemeente stippelde hij een route tussen de 10 en 15 kilometer uit, die op elf locaties halt zal houden. “Daar staan telkens infoborden die een vergelijking maken met wat ik in Oceanië zag”, klinkt het. “Zo staat op de Ketelberg, het hoogste punt van Meulebeke, een bord dat verwijst naar Uluru, de grootste monoliet op aarde en een van dé trekpleisters in Australië. Soms ontstaan er connecties die je niet verwacht. Zo is er in de kapel van Marialoop ooit een beeldje verdwenen en dat koppel ik aan het verhaal van de vermiste Paddy Moriartry in het dorpje Larrimah.

Quarantine Island

Ook mijn bezoek aan Quarantine Island in Nieuw-Zeeland komt aan bod en hier in Meulebeke maak ik daarbij de connectie met dokter Plettinck die hier ooit mensen met tyfus hielp. Voor de historische verhalen uit Meulebeke kreeg ik hulp van de lokale heemkring.”’ Soms is de link ook duidelijker. Zo komen deelnemers te weten waarom de Zuid-Australiëstraat in Meulebeke precies zo heet.

Vanaf 15 september kunnen geïnteresseerden een folder met de route in het gemeentehuis, de bib, Ter Borcht of Ter Deeve ophalen of downloaden op de gemeentelijke website. De route kan je het best met de fiets of de wagen afleggen.