Mysteryshopper komt langs bij lokale handelaars Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

14u12 0 Meulebeke Via het initiatief ‘Ik koop lokaal’ is het voor Meulebeekse handelaars mogelijk een mysteryshopper in hun zaak te laten langskomen. Die bezoekt anoniem de winkel en rapporteert dan onder andere over klantvriendelijkheid.

De mysteryshopper gaat verder ook na of de etalage aantrekkelijk is en of de klant zich welkom voelt. Hij doet ook een online controle. Winkeliers ontvangen nadien een rapport met actiepunten om hun zaak naar een hoger niveau te tillen. ‘Ik koop lokaal’ plant verder nog vier regionale opvolgsessies waarbij de meest opvallende punten worden besproken. Meer info op www.meulebeke.be.