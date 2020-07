Motorrijder (44) zwaargewond na klap achter op afslaande auto Hans Verbeke

13 juli 2020

19u12 1 Meulebeke In de Gentstraat in Meulebeke is maandagnamiddag nog maar eens een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij raakte een 44-jarige motorrijder uit Meulebeke zwaargewond.

De botsing gebeurde rond 16.30 uur in de Gentstraat in Meulebeke, in de richting van Dentergem. Een bestuurder van een Fiat Doblo remde af om links de oprit van zijn woning op te rijden. Een motorrijder merkte dat te laat op. De man remde nog, maar knalde uiteindelijk achteraan op de Fiat Doblo. De motorrijder, een man van 44 uit Meulebeke, kwam zwaar ten val. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. De Meulebekenaar verkeerde in zorgwekkende toestand toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. De politie sloot de straat af tussen de Bonestraat en kruispunt ’t Haantje.