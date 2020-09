Minister Hilde Crevits bezoekt Meulebeekse mondmaskerproducent Ducaju Valentijn Dumoulein

05 september 2020

14u59 1 Meulebeke Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft een bezoek gebracht aan de Meulebeekse verpakkingsspecialist Ducaju. Op de site van BDMO zijn ze in mei gestart met de productie van professionele mondmaskers. Het bedrijf heeft de ambitie om jaarlijks 50 miljoen exemplaren af te leveren.

Het bedrijf produceert in normale omstandigheden kartonverpakkingen voor tal van voedingsproducten en luxemerken, maar besloot door de coronacrisis over te schakelen op mondmaskers. Minister Crevits was onder de indruk van zoveel veerkracht. “Ze weten hier van aanpakken”, zegt de minister. “Tijdens de crisis toonden ze hun kracht en wendbaarheid door heel snel kwaliteitsvolle mondmaskers te produceren. Bovendien investeren ze in de goede relatie tussen vakbonden, werkgevers en werknemers met werkbaar werk en gemotiveerde werknemers als gevolg. Een voorbeeld voor velen.”

Ducaju schonk eind vorige maand nog 32.000 van zijn mondmaskers aan het Afrikaanse land Ethopië.