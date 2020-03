Mini-onderneming Strawini start door coronacrisis met crowdfundingcampagne Valentijn Dumoulein

30 maart 2020

12u25 0 Meulebeke Door de coronacrisis liggen ook de werkzaamheden van mini-onderneming Strawini grotendeels stil. Ze verkoopt duurzame pastarietjes aan de horeca, maar die moet zoals iedereen intussen weet tot minstens 19 april de deuren gesloten houden. Daarom lanceren ze nu een crowdfundingcampagne.

“Door de coronamaatregelen hebben ook wij onze doelgroep verloren”, vertelt de Meulebeekse KMO-management-studente Julie Verwilst. “Daarom hebben we een crowdfundingcampagne op het bekende platform Ulule opgestart. “Zo kunnen we sympathisanten, vrienden, familie of ondernemers warm maken voor ons concept. Deze actie willen we graag in de kijker plaatsen zodat wij verder mogen groeien in ons leerrijk avontuur. Jonge ondernemers kampen dus ook met de coronaproblematiek, maar we blijven niet bij de pakken zitten. Via thuisleveringen en webshops proberen we alsnog te verkopen.”

Volgens Strawini is pasta een product met veel potentieel en dus pakken ze met pastarietjes uit. “Het is een alternatief voor plastic rietjes waarmee alle gebruikers hun steentje bijdragen aan de strijd voor het klimaat”, aldus Julie. “Onze rietjes zijn smaakloos en behouden hun stevigheid voor minstens 1,5 uur bij gebruik in koude dranken. Bovendien zijn onze rietjes milieuvriendelijk en weinig arbeidsintensief doordat ze volledig composteerbaar zijn.”

Wie de crowdfunding wil steunen, kan terecht op https://nl.ulule.com/strawini/.