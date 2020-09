Milieuraad organiseert zoemende bijenwandeling Valentijn Dumoulein

01 september 2020

09u26 0 Meulebeke Het Meulebeekse gemeentebestuur en de lokale milieuraad pakken op donderdag 3 september uit met een biodiversiteitswandeling, waarin vooral de bij centraal staat.

“We zetten ons al enkele jaren hard in om van Meulebeke een bijenvriendelijke gemeente te maken”, zegt milieuschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “Dat doen we door op heel wat locaties in de gemeente kleine percelen met eenjarige bloemen in te zaaien. Op die manier creëren we een rijker en meer divers leefmilieu, zowel voor de mens als de bij.”

Bijen vervullen dan ook een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. “Maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven”, zegt Tim Bogemans van de gemeentelijke groendienst. “Om te voorkomen dat ze uitsterven hebben we heel wat een- en tweejarige bloemen ingezaaid.” De Zoemende Wandeling op donderdag 3 september brengt deelnemers bij enkele mooie groene realisaties in de gemeente. De wandeling start om 19 uur aan de ingang van Ter Deeve in de Bonestraat. Deelnemen is gratis via https://www.meulebeke.be/ik-schrijf-in.