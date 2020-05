Michael Lanzo ontkent roddels: “Danscafé Den Toerist is niet failliet” Valentijn Dumoulein

25 mei 2020

18u46 0 Meulebeke Zanger Michael Lanzo mag door de coronacrisis niet optreden en ook zijn muziekcafé Den Toerist moet daardoor nog altijd de deuren dicht houden. Toch weerklinkt de roddel dat het café failliet is steeds luider. “Terwijl er niks van aan is”, zegt Michael met klem.

“Ik word al enkele dagen opgebeld door mensen die me vragen of het waar is dat Den Toerist failliet is. Geen idee waar dat vandaan komt, want er is niets van aan. Ik baat de zaak al drie jaar met veel plezier uit. Door de coronacrisis blijven we dicht en nemen we de tijd om het interieur wat op te frissen. Hoe meer we verzekeren dat alles oké is, hoe hardnekkiger de roddels lijken te worden. Ik kreeg recent nog een telefoontje van een anonieme beller die de zaak zelfs wilde overnemen. Dit moet stoppen. Normaal reageer ik niet op zo’n zaken, maar nu voel ik me verplicht hier daadkrachtig op te reageren.”

Ondertussen kijkt Michael uit naar een heropening van de horeca. “Al vrees ik dat dit pas voor eind juni zal zijn. We zijn een danscafé en zullen dus waarschijnlijk pas als laatste weer mogen openen. We hebben voornamelijk senioren als klanten en die zijn hun vaste plaatsen gewend. Het zal niet eenvoudig zijn hen duidelijk te maken dat we de tafels moeten herschikken en dat er ook op andere vlakken social distancing zal gelden. Ik zal in ieder geval blij zijn als we terug mogen opstarten.”