Meulebekenaar riskeert drie jaar cel voor cocaïne- en cannabishandel LSI

03 maart 2020

13u44

Bron: LSI 0 Meulebeke Er hangt een 49-jarige man uit Meulebeke een celstraf van drie jaar boven het hoofd voor de verkoop van cocaïne en cannabis. Hij stond samen met zijn neef en nog vier anderen voor de rechter in Kortrijk terecht.

Al in 2017 kreeg de politie informatie dat Cevdet A., vroeger nog uitbater van een pitazaak en een café in Meulebeke, zich drugs verkocht. Hij leverde zelfs aan huis of in de pitazaak van zijn dochter. Een jaar later bleef die info hardnekkig opduiken, waarna een gerechtelijk onderzoek startte. De telefoon van Cevdet A. werd zelfs een tijdje afgeluisterd. Uit het onderzoek bleek dat A. ook zijn neef Hakan (25) uit Meulebeke en nog drie anderen bij de verkoop van drugs inschakelde. Cevdet A. was na het faillissement van zijn autohandel en ziekte van zijn ouders zelf aan cocaïne verslaafd geraakt. Het geld van de drugsverkoop had hij nodig om zijn gebruik te blijven betalen. “Hij was erg opdringerig bij zijn klanten en mengde zelfs vitamines en Dafalgan bij de cocaïne”, zei de openbare aanklager.

In 2018 zat A. enkele maanden in voorhechtenis, sinds augustus 2018 is hij weer vrij en leeft hij strikte voorwaarden na. Volgens de openbare aanklager haalde A. zijn drugs bij Mohammed R. (55) uit Waregem. “Ik leende ooit eens één bolletje cocaïne”, ontkende die zijn rol. Neef Hakan zat ook twee maanden in voorhechtenis. “Hij dacht snel veel geld te verdienen en toerde op zijn 23ste al met een BMW door de straten van Meulebeke. Hij is jong en dom geweest, maar gebruikte zelf geen drugs”, aldus zijn advocaat. Hij vroeg net als zijn neef een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 7 april.