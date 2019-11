Meulebeke wil pleegzorg uit de taboesfeer halen Valentijn Dumoulein

21 november 2019

13u11 2 Meulebeke Pleegzorg Vlaanderen kwam onlangs het label van Pleegzorggemeente aan Meulebeke bezorgen. Daarmee wil ze er op wijzen dat de gemeente een reeks maatregelen treft om pleegzorg beter bekend te maken.

Zo komt er in samenwerking met de Gezinsbond een infomoment voor kandidaat-pleeggezinnen om tegemoet te komen aan het tekort aan pleeggezinnen in onze provincie. “Nu zijn er in West-Vlaanderen meer dan negenhonderd pleeggezinnen”, zegt schepen van Sociale Zaken Lieve Germonprez (VRIJ). “Toch is er dringend nood aan meer gezinnen. Momenteel staan er tweehonderd kinderen op de wachtlijst. In Meulebeke zijn er nu zes pleeggezinnen, die vijf pleegkinderen en twee pleeggasten (een volwassene met een beperking of psychiatrisch probleem, nvdr) opvangen.”

Gratis Vrijetijdspas

Als extra maatregel gaat de gemeente een Vrijetijdspas aan Meulebeekse pleeggezinnen geven. Daarmee krijgen ze korting op heel wat lokale activiteiten. De gemeente engageert zich ook om het initiatief via alle kanalen (affiches, folders, sociale media) te promoten en de bevolking te sensibiliseren. Meer info in het Huis van het Kind in Meulebeke via huisvanhetkind@meulebeke.be of op 051/48.83.46.