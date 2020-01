Meulebeke wil bedrijventerrein Haandeput uitbreiden Valentijn Dumoulein

21 januari 2020

12u55 1 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke wil bedrijvenzone Haandeput uitbreiden. Dat vertelde burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de lokale Unizo-afdeling.

De ambachtelijke zone Haandeput ligt tussen de Tielt- en Vijfstraat en omvat tien hectare voor lokale bedrijven en nog eens 4,5 hectare voor grotere regionale bedrijven. De beschikbare kavels raakten via de West-Vlaamse Intercommunale vrij vlot verkocht. Er zitten nu 26 bedrijven. De gemeente ging recent in op de vraag van de provincie of er nog nood is aan extra ruimte voor bedrijven. “De West-Vlaamse Intercommunale heeft alvast een dossier voorgelegd”, legt de burgemeester uit. “We zijn al door een eerste selectieronde, maar het is nog niet zeker of die uitbreiding er komt. De helft van de kandidaten valt nog af. In de loop van het jaar krijgen we hier meer nieuws over. We deden een aanvraag voor vijf extra hectare en daar is ook ruimte voor.”

Het dossier rond de komst van Haandeput veroorzaakte in de vorige legislatuur veel commotie bij omwonenden, die vreesden voor hinder. Dankzij een extra groenbuffer en een reeks andere maatregelen bleef die hinder beperkt.