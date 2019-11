Meulebeke Wandelt op Wapenstilstand Valentijn Dumoulein

07 november 2019

11u12 4

Naar jaarlijkse traditie organiseert de gemeente Meulebeke op maandag 11 november het evenement Meulebeke Wandelt. Op het programma staat een wandeling voor alle leeftijden. De tocht is 7,5 kilometer lang en start aan café D’Oude Pekkerij. Starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur. Deelnemen is gratis, inclusief verzekering en twee drankjes. Halverwege is er een verkwikkende tussenstop. Meer info via vrijetijd@meulebeke.be en op 051/48.70.57.