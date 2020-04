Meulebeke voorziet twee gratis mondmaskers per inwoner Valentijn Dumoulein

27 april 2020

20u09 14 Meulebeke Volgende week moet elke Meulebekenaar twee gratis mondmaskers in de brievenbus krijgen. Het gemeentebestuur heeft een bestelling geplaatst en staat ook in voor de verdeling.

Een mondmasker zal vanaf 4 mei verplicht zijn op het openbaar vervoer en ook de norm worden op andere plaatsen waar de nodige afstand houden niet gegarandeerd kan worden. Daarom zal nu ook Meulebeke gratis mondmaskers aan de inwoners ter beschikking stellen. “Het gaat om twee gratis chirurgische (niet-herbruikbare, nvdr) mondmaskers”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “We hebben bij een grote leverancier een bestelling kunnen plaatsen, waardoor we die volgende week overal in een gesloten omslag kunnen bussen. Gezinnen die met vier mensen thuis zijn, krijgen dus acht gratis mondmaskers.”

Los van die lading mondmaskers heeft Meulebeke, net als zestien gemeentes uit het Midwestoverleg, een grotere bestelling van honderdduizend herbruikbare mondmaskers op het oog. “Het gaat om een groepsaankoop op langere termijn, maar we wilden nu al iets doen. Vandaar dat we die twee gratis chirurgische mondmaskers schenken", legt de burgemeester uit. “Alle leerkrachten van onze scholen krijgen vijf exemplaren en kunnen daar in principe een week mee verder. Zorgverstrekkers uit onze gemeentes schenken we elk vijftig mondmaskers.”