Meulebeke vervangt zand onder speeltoestellen door boomschors: “Honden en katten durven er nogal eens hun behoefte in doen” Valentijn Dumoulein

11 juni 2020

14u39 0 Meulebeke Kinderen die rond de toestellen op de Meulebeekse speelpleintjes in het zand willen ravotten, zijn er stilaan aan voor de moeite. De gemeente vervangt stelselmatig het zand door houtschors.

Raadslid Rik Priem (ZorgSaam) vroeg zich op de gemeenteraad af waarom. “Ik krijg reacties van ouders van spelende kinderen. De meeste vinden het spijtig dat het zand vervangen is, want de meeste kinderen ravotten er graag in”, zegt Priem. Volgens milieuschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester) is dat een bewuste keuze. “Het is inderdaad zo dat we het zand onder sommige speeltoestellen vervangen door houtschors. Het gaat dan om toestellen waar valbeveiliging nodig is. Ten eerste omdat we het onderscheid willen maken met gewone zandbakken op speelpleintjes. Ten tweede omdat het hygiënischer is. Honden en katten durven er nogal eens hun behoefte in doen en dat willen we vermijden.”

Op de vraag van Rik Priem om op speelpleintjes waar nu geen zand meer is toch nog iets gelijkaardigs te voorzien, belooft de schepen het voorstel mee te nemen naar het college.