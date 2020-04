Meulebeke schenkt gratis vloerstickers aan handelaars en dienstverleners: “Hou afstand!” Valentijn Dumoulein

24 april 2020

16u41 3 Meulebeke In deze coronatijden blijft het belangrijk dat iedereen voldoende afstand houdt tijdens het winkelen of als we uit ons huis komen . Daarom bezorgt de gemeente Meulebeke de komende dagen gratis vloerstickers aan de Meulebeekse handelaars en dienstverleners.

Elke zaak krijgt drie vloerstickers voor binnen en één vloersticker voor buiten. Voor de bedeling van de stickers kan het gemeentebestuur rekenen op de medewerking van Unizo, Markant en Op stap in Meulebeke. “De stickers worden aangebracht op de vloer in de winkel, showroom, wachtruimte of andere publieke plaatsen", zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Die duiden aan dat je in die ruimte voldoende afstand van elkaar moet houden. Met deze vloerstickers wordt de sociale afstand gegarandeerd en wordt er een veilige plaats gecreëerd voor zowel de medewerkers, klanten als bezoekers.”

In een eerste fase worden de stickers bezorgd aan de handelszaken en dienstverleners die open zijn. In een tweede fase komen de handelszaken en dienstverleners aan bod die later hun deuren weer mogen openen. Om de burgers en de medewerkers te helpen beschermen, zullen de vloerstickers ook gebruikt worden bij de gemeentelijke diensten, zoals de bib en het gemeentehuis. De stickers moeten aangevraagd worden bij het gemeentebestuur via communicatie@meulebeke.be of op 051/54.13.31. Bijbestellen is mogelijk.