Meulebeke pakt uit met coronaproof zomeraanbod: van ‘paintwall’ tot picknick op Ter Borcht Valentijn Dumoulein

22 juli 2020

16u31 0 Meulebeke Het gemeentebestuur heeft een reeks activiteiten in de aanbieding die de zomer in eigen land wat plezanter kunnen maken. Die variëren van speurtochten langs speelpleinen tot een grote kunstmuur waar iedereen kan aan meewerken.

Nog tot en met 31 augustus kan je een speurtocht langs speelpleinen ondernemen. Start- en eindpunt is speelplein Ter Borcht in de Kapellestraat. Je kan de tocht zowel te voet als met de fiets afleggen en dat over een traject van tien kilometer. Op dat parcours zijn een twintigtal opdrachten op te lossen. Aan het eind leveren alle antwoorden een code op die je kan insturen naar vrijetijd@meulebeke.be. De formulieren zijn op te halen via de website, in de bib, het gemeentehuis of Ter Borcht.

Paintwall

Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 augustus en van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus kan je tussen 13.30 en 17 uur om domein Ter Borcht mee werken aan een grote Paintwall. Het gaat om een groot verbindend kunstproject voor alle inwoners. Uit houten panelen wordt een muur gemaakt die onderverdeeld is in verschillende vakken. Meulebekenaren kunnen binnen hun contactbubbel een van de vakjes reserveren om te komen inschilderen. Op het eind levert dat een groot kleurig kunstwerk op dat door de inwoners zelf is vervaardigd. Inschrijven kan via www.meulebeke.be.

Picknick en Ladies Night

Op zondag 30 augustus kan je picknicken op domein Ter Borcht. Dat kan van 9 tot 11.30 of van 11.30 tot 14 uur. Je kan online een picknickspot vastleggen en kiezen uit twintig locaties. Op donderdag 3 september is er op datzelfde Ter Borcht een Ladies Night. Om 19 uur kan je er een aanbod van lokale handelaars ontdekken dat varieert van modieuze sportkleding tot dieetvoeding en sportmateriaal. Er is een workshop smoothies maken, je maakt er kennis met trampolinelessen of kickboksen. Er is ook een cavabar voorzien.

Dienstencentrum Ter Deeve in de Bonestraat laat je dan weer verbindend breien. Met de sjaals die je thuis breit zal het dienstencentrum een lange ketting maken die ze rond de gebouwen van ter Deeve willen strikken. Het gaat om een warme symbolische actie. Enige voorwaarde is dat de sjaal dertig centimeter breed is. Een sjaal binnenbrengen kan nog tot eind augustus. Meulebeke werkt ook mee aan Code 17, een zoektocht die langs de 17 gemeentes van ’t West-Vlaamse Hart loopt. Je krijgt twee maanden om 34 bordjes met codes te ontdekken. Meer info via www.west-vlaamsehart.be/ikzomerwestvlaams.

Dwars door Meulebeke met Wouter Deboot

Op 14 september volgt nog een uitsmijter van formaat. Dan komt reporter Wouter Deboot langs. Hij fietste voor televisie al Dwars door Oceanië en zal voor zijn thuisgemeente nu speciaal Dwars door Meulebeke voorstellen, met allerlei fietstips in de gemeente.