Meulebeke lanceert cadeaubon om lokale handelaars te steunen Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

12u58 2 Meulebeke De Meulebeke Bon, een cadeaubon die je bij het gemeentebestuur kan kopen en gebruiken in lokale handelszaken, is voortaan te koop in het gemeentehuis.

De bon is een antwoord op de coronacrisis en de nefaste gevolgen voor de (lokale) economie. “We willen met deze bon al onze inwoners een duwtje in de rug geven en ook onze plaatselijke handelaars steunen”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We geven elke Meulebeekse inwoner een waardebonkorting van 5 euro. Dit betekent dat wie voor 15 euro een Meulebeke Bon bij ons koopt die ter waarde van 20 euro zal kunnen uitgeven. Wij leggen dus die extra vijf euro op. Voor financieel kwetsbare groepen bedraagt de opleg van de gemeente 10 euro.” Je kan maximaal één Meulebeke Bon aankopen per ingeschreven inwoner. De bon is te koop in het gemeentehuis, de bib, dienstencentrum Ter Deeve of bij de sportdienst.

Meer info over de bon vind je via deze link.