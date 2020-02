Meulebeke krijgt ‘warme volkstuinen’ en hondenloopweide aan Zonnewende Valentijn Dumoulein

13 februari 2020

12u33 5 Meulebeke Woonzorggroep GVO gaat een stuk grond aan de overkant van het nieuwe rusthuis Zonnewende aan de gemeente ter beschikking stellen voor een project rond sociaal tuinieren, een hondenlosloopweide en extra parking.

Het gaat om een perceel van 1,1 hectare aan de overkant van de Karel van Manderstraat, dat eigendom is van het rusthuis. “We hebben een overeenkomst om er een project rond ‘warme tuinen’ op te starten”, zeggen burgemeester Dirk Verwilst en directrice Mieke Van Acker. “Het gaat om een soort volkstuintjes, maar niet zozeer de oogst, maar wel het samen tuinieren staat centraal. Meulebekenaren zullen zich kandidaat kunnen stellen, maar de bedoeling is dat ze daar ook de bewoners van ons rusthuis bij betrekken. Dat is goed voor hun sociaal contact en het is bewezen dat tuinieren een therapeutisch effect heeft.”

Hondenloopweide

Naast de tuintjes is er nog ruimte voor een hondenloopweide. Oppositiepartij N-VA was al langer vragende partij en daar stemt de gemeente nu mee in. Ook die grond is eigendom van Zonnewende. “We hebben een overeenkomst die elke vijf jaar hernieuwbaar is”, zegt rusthuisdirectrice Mieke Van Acker. “Ook hier is het voor de senioren leuk om betrokken te worden. We hadden al een kleiner dierenpark aan de andere kant, maar dit sluit daar naadloos bij aan.”

Extra parking

Tot slot komt er aan de voorkant van het perceel een extra parking. “Goed voor 46 plaatsen”, weet gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman. “We merken dat er in een landelijke gemeente als Meulebeke een nauwe familiale band met de senioren bestaat en dat er meer bezoekers dan verwacht langskomen. Met die extra parking willen we daar een antwoord op bieden.”

De gemeente trekt tussen tien- en vijftienduizend euro uit voor de nodige werken aan het perceel. Het rusthuis zal nu de nodige vergunningen aanvragen. De realisatie hangt af van hoe snel die administratie verloopt.