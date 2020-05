Meulebeke krijgt hondenweide Sam Vanacker

22 mei 2020

15u42 2 Meulebeke Er komt alsnog een hondenloopweide in Meulebeke. De weide komt op een onbebouwd perceel tegenover het gebouw van wzc Zonnewende in de Karel Van Manderstraat.

Oppositiepartij N-VA pleit al langer voor zo’n hondenweide en eerder hield de burgemeester nog de boot af, maar tijdens de voorbije gemeenteraad kondigde hij zelf aan dat er toch een hondenweide komt in de gemeente. “Tijdens een vergadering met woonzorggroep GVO bleek dat de groep in de eerstkomende jaren geen plannen heeft met het perceel dat aan de overkant van Zonnewende ligt”, aldus Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Ik besloot het ijzer te smeden terwijl het heet is en opperde dat de gemeente er een hondenweide van kon maken. Het is een prima locatie voor een hondenweide. Met een relatief kleine investering kunnen we er een omheining zetten en veel hondeneigenaars gelukkig maken.”

“Ons idee”

Peter Raedt (N-VA), die het voorstel in maart vorig jaar op de gemeenteraad bracht, reageerde tevreden maar verrast. “Heel mooi dat er toch een weide komt. Alleen spijtig dat we dit nieuws moeten vernemen tijdens de gemeenteraad. Een seintje was welkom geweest. Per slot van rekening was de hondenloopweide ons idee en stond het ook in ons verkiezingsprogramma. Ere wie ere toekomt.”

Wanneer de hondenloopweide gerealiseerd wordt, is evenwel niet duidelijk. Meulebeke is onbestuurbaar en zonder goedgekeurd meerjarenplan kan er in principe niet geïnvesteerd worden in een omheining.