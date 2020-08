Meulebeke hijst Mayors for Peace-vlag CDR

06 augustus 2020

Vandaag, donderdag 6 augustus, en zondag 9 augustus is het exact 75 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. Twee bommen, Little boy (Hiroshima) en Fat Man (Nagasaki), vernielden twee steden en maakten vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers. Als lid van het internationaal netwerk van steden en gemeenten Mayors for Peace laat Meulebeke dezer dan ook de Mayors for Peace-vlag wapperen voor het gemeentehuis. Mayors for Peace werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki en heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening.