Meulebeke herdenkt atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki CDR

08 augustus 2019

Dezer dagen wappert de Mayors for Peace vlag in Meulebeke. Hiermee wil de gemeente niet alleen stilstaan bij de nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki die 74 jaar terug op 6 en 9 augustus vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers maakten. Ze roepen zo ook op om dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening. Meulebeke is lid van Mayors of Peace, het wereldwijde netwerk dat in 1982 opgericht werd door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki dat tot doel heeft om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening. Wereldwijd telt de organisatie 7.772 steden in 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk. De stad Ieper is sinds vorig jaar ‘lead city’ voor België. Het is de Kattenstad die het initiatief lanceerde om van 6 tot en met 9 augustus de Mayors for Peace vlag te hijsen.