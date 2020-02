Meulebeke heeft met Shangri-La opnieuw Chinees restaurant Valentijn Dumoulein

07 februari 2020

10u19 0 Meulebeke Voor wie het eten al eens iets exotischer mag zijn, is er voortaan Chinees restaurant Shangri-La op de Markt. Uitbater Wu Ren Mei had vroeger een afhaalrestaurant in Gullegem, maar heeft nu een uitgebreidere zaak in Meulebeke. Ze pakken er onder andere uit met Wok To Go, waarbij je in drie stappen een meeneemmaaltijd in een doosje kan kiezen.

Shangri-La is het enige Chinees restaurant in Meulebeke. Vroeger was er één op de Goethalsplaats, maar die is al jaren dicht. “Onze zaak in Gullegem was enkel een afhaallocatie en we waren al langer op zoek naar een groter pand waar we ook een restaurant van konden maken”, vertelt Wu, die bijgestaan wordt door een vierkoppig team, waaronder Sandra Sabucka uit Roeselare. “Bij toeval kwamen we in Meulebeke uit. Hier zat vroeger een computerwinkel, maar de locatie op de hoek is ideaal voor een restaurant. Geïnspireerd door de streek Shangri-La in ons thuisland hebben we een gevarieerd menu van Chinese specialiteiten samengesteld. Het accent ligt op verschillende etnische keukens. De kaart is niet zo uitgebreid als in andere zaken, maar wij focussen op kwaliteiten en slaan onze producten in bij Aziatische supermarkten.”

Wok To Go Box

“We zijn vooral trots op onze Wok to Go-formule. Voor 8,50 euro krijg je een box met ofwel bami of nasi en de keuze uit scampi, kip of rond. Tot slot heb je nog de keuze uit vier verschillende sauzen, waaronder Kingdo en Gonbao. Je kan hier ook terecht voor grillade op houtsvuur. De eerste reacties zijn alvast positief. Vroeger moesten Meulebekenaren tot in Kuurne rijden om Chinees te kunnen eten, nu zijn ze veel makkelijker bediend.”

Het restaurant is enkel op dinsdag gesloten. In de week kan je er terecht van 11.30 tot 14.30 en van 17.30 tot 22.30 uur. Meer info: www.shangrilameulebeke.be.