Meulebeke beleefde laatste marktdag in weken: “Dit is toch een soort van broodroof. De supermarkten mogen namelijk wel open blijven” Valentijn Dumoulein

18 maart 2020

13u17 0 Meulebeke Op wat de laatste marktdag in weken zal geweest zijn daagden gisteren toch nog wel wat Meulebekenaren op. Door de strengere coronamaatregelen van de overheid mogen markten de komende weken niet meer plaatsvinden. Woensdagvoormiddag mocht het nog voor een laatste keer. Zowel marktkramers als inwoners houden er een dubbel gevoel aan over.

“We hebben woensdagochtend nog een korte rondgang gemaakt om te kijken of er voldoende afstand tussen kramen en mensen bewaard werd en dat was het geval”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “De marktkramers mochten tot 12 uur blijven staan. Ze moesten dus iets vroeger dan gewoonlijk sluiten, maar iedereen heeft dat netjes opgevolgd.”

Broodroof

Voortaan zijn openbare markten dus verboden, ook voor wie voeding verkoopt. “En daar heb ik toch wel een dubbel gevoel bij”, zegt Jos Haerts van vishandel Delifish. “Ik begrijp dat je maatregelen moet nemen voor de volksgezondheid. Een vriend van mij was een van de eerste coronapatiënten in Brugge en ik heb dus kunnen zien wat het met hem aanrichtte. Hij mag nu gelukkig het ziekenhuis verlaten, dus preventie is nodig. Toch ervaar ik dit als een soort van broodroof. De supermarkten mogen namelijk wel open blijven. Belachelijk, want we zitten in open lucht, dus de kans op besmetting is kleiner. We geven zelfs weer tijdelijk plastic zakjes aan klanten omdat herbruikbare tassen nu niet mogen en ons Bancontactapparaat ontsmetten we constant omdat je vanaf uitgaves vanaf 25 euro toch je pincode moet ingeven.”

Het was wel mooi om te zien dat klanten ons niet in de steek lieten. Veel mensen wisten dat ze vandaag voor het laatst in lange tijd via ons aan verse vis konden raken en kwamen nog iets kopen Marktkramer Jos Haerts

“Het was wel mooi om te zien dat klanten ons niet in de steek lieten. Veel mensen wisten dat ze vandaag voor het laatst in lange tijd via ons aan verse vis konden raken en kwamen nog iets kopen. Tot gisterenavond wisten we echter nog van niets en we hadden al veel bereidingen en salades gemaakt die we nu in promo aan de mensen mee geven.”

Steun voor handelaars

Wie op de markt inkopen kwam doen, ervoer toch een bevreemdende sfeer. “Het is toch anders, ja”, bevestigt Meulebekenaar Guido Devos, vader van politicoloog Carl Devos. “Ik kom niet wekelijks naar de markt, maar vond het dit keer nog een uitgelezen kans. Ik vond het veiliger dan in een supermarkt, gezien we hier in open lucht rondliepen en het zonnetje mooi scheen. Bovendien pakten heel wat handelaars met mooie promoties uit. Ik vond het belangrijk hen vandaag een hart onder de riem te steken.”

Guido voegde de daad bij het woord en gaf geen handdruk, maar netjes een elleboog aan een marktkramer waar hij zijn waren bestelde.

Ik had zelfs een bus handgel staan die klanten mochten gebruiken, maar die is plots verdwenen. Iemand is er mee aan de haal gegaan. Toch straf Marktkramer Ruben Verbeke

Handgel gestolen

Ook bloemenhandelaar Ruben Verbeke mocht nog een laatste keer zijn waren verkopen. “Ik heb uitzonderlijk toestemming gekregen om hier vandaag nog te staan”, zegt hij. “Ik had maandag een grote bestelling gedaan en als ik die niet had mogen verkopen, zouden die verwelken en dus verloren gegaan zijn. Vandaag was voor mij in feite een nuloperatie, maar ik kon het niet over mijn hart krijgen al die bloemen weg te gooien. Daarom gaven we ook speciaal promo’s: één bloem kopen, ééntje gratis.”

Ruben respecteerde de veiligheidsmaatregelen en gebruikte handschoenen. “Ik had zelfs een bus handgel staan die klanten mochten gebruiken, maar die is plots verdwenen. Iemand is er mee aan de haal gegaan. Toch straf.” De bloemen die Ruben op het eind van de middag overhad, bezorgde hij daarna aan rusthuis Ter Deeve. “Maar we hielden niet zoveel meer over. Voor veel mensen was het nog de laatste keer dat ze een bepaalde vorm van sociaal contact hadden. Een praatje slaan kon nog, mits de nodige afstand werd bewaard. Nu gaan we onzekere weken tegemoet. Ik ben nog maar anderhalf jaar bezig en heb nog geen idee hoe we deze crisis zullen doorkomen.”