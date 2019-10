Meulebeekse valt in de prijzen met Instagramfoto van Taiwanese theeplukkers Valentijn Dumoulein

09 oktober 2019

15u52 0 Meulebeke Een prachtig tafereel van Taiwanese theeplukkers in een zee van groen. Die foto van Céline Raedt is in de prijzen gevallen op een internationale Instagramwedstrijd. De Meulebeekse mocht voor de prijsuitreiking naar Joshua Tree in de Verenigde Staten. Daar kreeg ze te horen dat ze het tot in de top vier had geschopt.

“Het was de eerste keer dat ik deelnam aan een fotowedstrijd”, reageert ze. “ Er is altijd een drempel geweest om aan zo’n wedstrijden deel te nemen omdat de foto’s meestal door echte pro’s gemaakt zijn. Ik ben dat absoluut niet en dan denk ik vaak dat ik geen kans maak.”

De wedstrijd ging uit van Moment, een merk van smartphonelenzen, fotoaccessoires en georganiseerde fotoreizen. “Mijn inzending was een foto van theeplukkers in Taiwan voor de categorie ‘Go far’, waarbij je afwijkt van platgewandelde paden en op fotogenieke taferelen botst.”

Prijzenpakket

Moments nodigde Céline op zijn kosten uit naar de Verenigde Staten, waar ze te horen kreeg dat ze in de top vier was geëindigd. Ze kreeg een mooi prijzenpakket. “De mensen van Moment vonden dat creatievelingen niet genoeg erkenning kregen voor hun werk en daarom wilden ze het anders aanpakken”, zegt ze. “Als finalist won ik 450 euro, een fotoboek van Tiny Atlas Quarterly, een rugzak om fotomateriaal in op te bergen, koffie en koffiekoppen van een sponsor en waardebonnen van verschillende bedrijven tussen 100 en 450 euro. Daarnaast werd onze heen-en terugvlucht en het verblijf voor ons betaald. Al is de eer die ik gekregen heb natuurlijk ook leuk. We kregen tijdens de awardshow ook een beeldje uitgereikt omdat we toch uit meer dan tienduizend inzendingen geselecteerd werden.”