Meulebeekse speelpleinwerking stopgezet: corona bij twee ouders vastgesteld Vanaf zaterdag verplicht mondmasker in alle gemeentelijke openbare plaatsen Valentijn Dumoulein

24 juli 2020

17u24 0 Meulebeke Woensdag hebben de ouders van twee kinderen die naar de speelpleinwerking in Meulebeke gingen een positieve coronatest afgelegd. De speelpleinwerking werd meteen stopgezet. Ook een medewerker van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang testte positief.

“Toen we het nieuws vernamen hebben we meteen beslist om de speelpleinwerking donderdag en vrijdag op te schorten”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Normaal gezien ging de speelpleinwerking toch in pauze gaan tot 17 augustus, dus de kinderen verloren maar twee ‘speeldagen’. Fijn is dat niet, zeker voor ouders die alternatieve opvang moeten zoeken, maar de gezondheid primeert hier. De kinderen moesten zich niet laten testen, maar kregen de raad mee om bij het signaleren van enkele symptomen meteen de huisarts te contacteren.”

Er is ook nog een besmetting bij een medewerker van gemeentelijke kinderopvang ’t Berenhuisje, maar die staat los van die van de ouders van de bewuste kinderen. “Die persoon werkte achter de schermen en kwam sowieso niet in contact met kinderen”, zegt de burgemeester. “De kinderopvang is tijdens deze periode overigens gesloten.”

Mondmasker verplicht

Vanaf zaterdag is het in Meulebeke verplicht een mondmasker te dragen op alle openbare gemeentelijke plaatsen. Dat is onder andere het geval in het stadhuis en dienstencentrum Ter deeve, maar ook in zwembad en recreatiedomein Ter Borcht en het Park achter het gemeentehuis. De mondmaskerplicht geldt ook in ontmoetingscentrum en de bib Vondel.