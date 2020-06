Meulebeekse parochies fusioneren en krijgen nieuwe naam Valentijn Dumoulein

14 juni 2020

15u01 1 Meulebeke De parochies van de federatie Meulebeke gaan fusioneren tot één pastorale eenheid en krijgen meteen een nieuwe naam. Dat maakte pastoor Rudi De Smedt bekend.

De pastorale eenheid heet voortaan Elisabet en is gekozen door de bevolking. De naam verwijst naar de heilige Elisabet, die volgens het evangelie van Lucas een afstammeling was van Aaron en de moeder van Johannes de Doper. Ze was ook de nicht van Maria.

Het bijhorende nieuwe logo is van de hand van Dries Desseyn uit Meulebeke. Het beeldmerk bestaat uit vier bogen die symbool staan voor de vier geloofsgemeenschappen van de pastorale eenheid, maar ook voor de vier kerntaken liturgie, zorg en solidariteit, catechese en communicatie. “Door twee bolletjes toe te voegen worden de bogen plots ook twee personen in een enthousiaste ‘ontmoeting’”, vertelt de maker. “Deze twee personen symboliseren enerzijds Maria en Elisabet, maar anderzijds ook alle personen uit onze (geloofs-)gemeenschap.Dankzij de open armen straalt dit beeld ook vreugde en gastvrijheid uit.

De pastorale eenheid omvat nog tot 2024 vier geloofsgemeenschappen: die in Marialoop, het centrum, de Paanders en ’t Veld. In 2025 volgt alvast de ontwijding van de Paanderskerk. Er is een haalbaarheidsstudie opgestart die onderzoekt wat er moet gebeuren met de kerken in Marialoop en ’t Veld. Op langere termijn – tien tot vijftien jaar – wil de gemeente overgaan tot het behoud van slechts één kerk: de Sint-Amanduskerk in het centrum.