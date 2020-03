Meulebeekse ontbijtactie aan huis opgeschort Valentijn Dumoulein

18 maart 2020

09u49 1 Meulebeke De Meulebeekse ontbijtactie Zonder Grenzen ging dit weekend normaal gezien ontbijten aan huis verzorgen, maar schort alles omwille van het coronavirus nu op.

De ontbijtactie stond gepland voor zondag 22 maart, maar gaat nu dus niet door. “Een aantal medewerkers hadden afgezegd voor zondag, waardoor het niet mogelijk was om het klaarzetten van de ontbijten en het tijdelijk leveren te garanderen”, zegt Dirk Willemyns. “Ieders gezondheid primieert en de schrik zit er bij velen in om besmet te raken. We willen ten laatste tegen vrijdag zoveel mogelijk mensen die ontbijt besteld hebben verwittigen. In totaal gaat het om 2.293 ontbijten die we op 971 adressen de regio dienden te leveren.”